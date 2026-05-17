ಧರ್ಮಶಾಲಾ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ 61ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 500 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 9ನೇ ಸೀಸನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 7 ಸೀಸನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜಂಟಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 5 ಬಾರಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 17, 2026
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆಟಗಾರರ ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆ 1217 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂಡವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 1174 ರನ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ವಿರುದ್ಧ 1172 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಮಷೀನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.