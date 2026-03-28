  • RCB vs SRH, IPL 2026: ‌ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಬ್ಬರ; ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ 202 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

RCB vs SRH, IPL 2026: ‌ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಬ್ಬರ; ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ 202 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ (8) ಉನದ್ಕತ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:17 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 202 ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌
  • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ-ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

RCB vs SRH, IPL 2026: ‌ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಬ್ಬರ; ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ 202 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

RCB vs SRH, IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ. 

ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಡಫಿ ಹೈದಾರಾಬಾದ್‌ನ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹಾಗೂ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 80 ರನ್‌ ಸಿಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನಿಕೇತ್‌ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 43 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೂಡ 31 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾದರು. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ 22 ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರೆ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕೂಡ 54 ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಅಭಿನಂದನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸುಯೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 202 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ (8) ಉನದ್ಕತ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 6 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 76 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ-ಪಡಕ್ಕಲ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಕ್ಕಲ್‌ 17 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 41 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 20 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

