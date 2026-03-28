ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ RCB ಈ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಔಟ್‌ ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟ..! SRH ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಆ ವಿಕೇಟ್‌

Jacob Bethell : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRC) ತಂಡ ಸೇಣಸಾಡುತ್ತಿವೆ..
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, SRH ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ RCB ಕೂಡ ಈ ಋತುವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಹಾಕುವುದು? ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, RCB ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. RCB ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು SRH ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್. ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಥೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ (105) ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರೇ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್..