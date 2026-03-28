English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ RCB ಈ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಔಟ್‌ ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟ..! SRH ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಆ ವಿಕೇಟ್‌

RCB vs SRH live updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ IPL 2026 ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 28, 2026, 08:45 PM IST
Trending Photos

8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon6
Mera Dil Ye Pukare Aaja
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!
camera icon6
ODI World Cup 2027
ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!
Jacob Bethell : ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRC) ತಂಡ ಸೇಣಸಾಡುತ್ತಿವೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, SRH ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ RCB ಕೂಡ ಈ ಋತುವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧೋನಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ರಣ ಬೇಟೆಗಾರ.! CSK ನೂತನ ವಿಕೇಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇವರೇ..

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಹಾಕುವುದು? ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, RCB ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. RCB ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು SRH ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮೊದಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್. ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಥೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ (105) ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರೇ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCB vs SRH liveIPL 2026RCB vs SRHJacob BethellRoyal Challengers Bangalore

Trending News