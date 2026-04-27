ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
RCB all out just 49 runs against KKR: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 264 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿರುವ 75 ರನ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಬಿಡಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ 27ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪರ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 34, ಮನಿಷ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 15, ವೋಕ್ಸ್ 18 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೀಮ್ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಭಾವಿಸಿತ್ತು.
131 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಂದು ಗೇಲ್ 7 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಅದ್ರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂದಿಪ್ ಸಿಂಗ್ 1, AB ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 8, ಕೆದರ್ ಜಾದವ್ 9, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ 8, ಪವನ್ ನೇಗಿ 2, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬದ್ರಿ ಡಕೌಟ್, ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ 2 ಮತ್ತು ಚಹಾಲ್ ಡಕೌಟ್ ಅಗಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಇಂಥಹ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 9.4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 49 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಪರ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯಕವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.