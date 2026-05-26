ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಲ್ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
RCB vs GT qualifier 1: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು?.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುಜರಾತಿಗೆ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆ ತಂಡದ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿಂತರೆ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. 100 ರನ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರನ್ ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಗಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹದು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 49.08 ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 157.92 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 62 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 29 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ 638 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೀಮ್ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 47.38 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 161.68 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 57 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತ 616 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು 557 ರನ್ಗಳಿಂದ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.