RCB vs GT: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಫೇವರಿಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೊಂದಿದರೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಇಬ್ಬರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇಬ್ಬರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರಾದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ 5 ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 81.66ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 172 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 112 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಜತ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಟಿದಾರ್ 105ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 420 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶತಕ ಸೇರಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದೇ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಪರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಯ 78ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 149 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು 2021 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳದಂತೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಕೂಡಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 79.00 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 177.52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 158 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 73 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.