3.5 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ..! ಹರಾಜಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2024 ರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಾಣ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ತಂಡವು ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪೆರ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಟಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚೊಚ್ಚಲ ICC ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ 2026 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ WPL ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿ 6.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ:
ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರನ್ನು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು 2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 6.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 2026 ರ WPL ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ.
ಎರಡು ಋತುಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲ್ಯೂಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. WPL 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರಬ್ಸೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಶ್ರಬ್ಸೋಲ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು WPL 2026 ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು:
1. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ರೂ 3.5 ಕೋಟಿ
2. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ರೂ 2. 75 ಕೋಟಿ
3. ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ರೂ 2 ಕೋಟಿ
4. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ರೂ 60 ಲಕ್ಷ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರರು:
1. ಜಾರ್ಜಿಯಾ 60 ಲಕ್ಷ
2. ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರೂ 65 ಲಕ್ಷ
3. ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ರೂ 65 ಲಕ್ಷ