Tim David Ban: ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 50 ಪ್ರತಿಶತ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರತ್ತ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಸೆದಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.9ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಪೈರ್, ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Tim David of @RCBTweets has been fined 50% of his match fee for breaching Level 1 of the IPL's Code of Conduct for Players and Team Officials during the #TATAIPL 2026 Final against #GT at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
ಇದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಮೂರನೇ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ಸೇರಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಐದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 305 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು 33.88 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.