English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್..! ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 32 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್..! ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 32 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ RCBW ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 182 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 16, 2026, 11:32 PM IST
  • ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ RCBW ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 182 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು
  • ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು
  • ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು

Trending Photos

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 70% ಏರಿಕೆ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 70% ಏರಿಕೆ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ನೀವು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ
camera icon7
numerology
ನೀವು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದೆಮೆ.. ಆ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೇನು?
camera icon6
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದೆಮೆ.. ಆ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೇನು?
EPFO: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ.. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
EPFO
EPFO: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ.. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್..! ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 32 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನವಿ ಮುಂಬೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 32 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ RCBW ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 182 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 5.3 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆವೂರಿದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (66 ರನ್‌ಗಳು, 47 ಎಸೆತಗಳು, 6 ಫೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (44 ರನ್‌ಗಳು, 28 ಎಸೆತಗಳು, 4 ಫೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು) ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವು 182 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು.ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 3 ಹಾಗೂ ಕಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 183 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (8) ಮತ್ತು ಬೆತ್ ಮೂನಿ (27) ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭಾರ್ತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ (39 ರನ್‌ಗಳು, 20 ಎಸೆತಗಳು, 3 ಫೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (21) ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್..! 

ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 3.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
 

About the Author
Royal Challengers BangaloreGujarat GiantsSmriti MandhanaLauren Katie BellAshleigh Katherine Gardner

Trending News