ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್..! ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 32 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನವಿ ಮುಂಬೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 32 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ RCBW ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 182 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 5.3 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆವೂರಿದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (66 ರನ್ಗಳು, 47 ಎಸೆತಗಳು, 6 ಫೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (44 ರನ್ಗಳು, 28 ಎಸೆತಗಳು, 4 ಫೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವು 182 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು.ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಪರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 3 ಹಾಗೂ ಕಶ್ವೀ ಗೌತಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
This one tested us. And we responded. 👊🔥
We fought back with the bat, answered again with the ball, and showed exactly what it truly means to #PlayBold. 💪❤️🔥#ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #RCBvGG pic.twitter.com/zNiReaWLOK
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 16, 2026
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 183 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (8) ಮತ್ತು ಬೆತ್ ಮೂನಿ (27) ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭಾರ್ತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ (39 ರನ್ಗಳು, 20 ಎಸೆತಗಳು, 3 ಫೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (21) ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್..!
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 3.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಜಯಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 18.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.