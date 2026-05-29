Reached the IPL finals: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ.. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ರಾಯಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಪರ 96 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 214 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 215ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಂದ್ಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. 10 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗುಜರಾತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗೆಲುವು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ಅವರು ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಆರ್ಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಕೂಡ ಅಜೇಯ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 214 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 44 ರನ್ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು (15 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು). ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಋಟನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸುಮಾರು 167 ರನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 10 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ರಂತಹ ಯುವ ತಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.