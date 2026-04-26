  • MS ಧೋನಿ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಗಾಯವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ!.. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್‌ ಇದೇಯಾ?

MS ಧೋನಿ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಗಾಯವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ!.. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್‌ ಇದೇಯಾ?

Real reason behind ms dhoni: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧೋನಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 26, 2026, 04:58 PM IST
MS ಧೋನಿ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಗಾಯವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ!.. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್‌ ಇದೇಯಾ?

Real reason behind ms dhoni: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗಾಯವೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಧೋನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಧೋನಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಧೋನಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಧೋನಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಧೋನಿ ಅವರ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಜು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಧೋನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಂಡವು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 103 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಧೋನಿ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧೋನಿ ನೇರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

2026 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಧೋನಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಮರು ಪ್ರವೇಶವು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧೋನಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧೋನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಧೋನಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಮರು ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಹ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೋನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅವರು "ಧೋನಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ, ಧೋನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

