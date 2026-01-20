ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಇರುವ A+ ಕೆಟಗರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ 2026ರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ A+ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಗ ತೆಗೆಯುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಸದ್ಯ A+ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ಏಳೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೂಮ್ರಾ ಸೇರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಹಣ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಎಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ ಅವರು ಎ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಅದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೇತನ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
