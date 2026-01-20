English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಇರುವ A+ ಕೆಟಗರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!

ಬಿಸಿಸಿಐನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎ ಪ್ಲಸ್‌ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಕೊಹ್ಲಿನ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:47 PM IST
  • ಎ ಪ್ಲಸ್‌ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
  • ಬಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ?

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಇರುವ A+ ಕೆಟಗರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ 2026ರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ A+ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್‌ ವರ್ಗ ತೆಗೆಯುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಸದ್ಯ A+ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ಏಳೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೂಮ್ರಾ ಸೇರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಹಣ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಎಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಎ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಗರ್ಕರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ!?

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಅದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವೇತನ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.            

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಂದ; KL ರಾಹುಲ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾವ್ಯಾವ‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೀತಾರೆ.. A+ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್‌?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

