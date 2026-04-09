English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಗೇಲ್-ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್!

Babar Azam Creates History: ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 338 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು.ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 343 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗೇಲ್‌ಗಿಂತ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಬಾಬರ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:02 PM IST
  • ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು
  • ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಮೆಂಡಿಸ್ 14 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 109 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು
  • ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 240ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

Trending Photos

Babar Azam Creates History: ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರ 17ನೇ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 12,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರನ್ ಮಷೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿಯ ರನ್ ಮಳೆ:

ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ, ಕರಾಚಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 246 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 87 ರನ್ (10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.Image

ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್:

ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 338 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು.ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 343 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗೇಲ್‌ಗಿಂತ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಬಾಬರ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 12,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು:

ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ - ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 

ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್  338 
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 343 
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 360 
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್  368 
ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್  405 

ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ

ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕುಶಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಮೆಂಡಿಸ್ 14 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 109 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 240ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
 

About the Author
Babar AzamFastest 12000 T20 RunsPSL 2026Peshawar Zalmi vs Karachi KingsKusal Mendis Century

Trending News