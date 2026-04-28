ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?.
Rishabh Pant and Wasim Jaffer: ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ನಿರಾಸೆ ಮೇಲೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ಅವರು, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರದೇ ಸಹಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ. ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂದು ವಾಸಿಮ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹೀನಾಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ರನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ವಾಸಿಮ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವೂ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೀರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು.