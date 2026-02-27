Rinku Singh father: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಖಾನ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಗಢ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಖಾನ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಂಕು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ತಂದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಮೋಟಾರ್ಬೈಕ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಾಗ, ಮಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ರಿಂಕು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಾಯಿಯಾದ ಬೀನಾ ದೇವಿ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಖಾನ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. “ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಂಕು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 400 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸರಳ ಬದುಕು, ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಿದ ಖಾನ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ರಿಂಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಗನ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಲು ಮಾಡಿದ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.