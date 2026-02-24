English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಿನಿಶರ್‌ಗೆ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿ.. ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡ ತೊರೆದ ರಿಂಕು, ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಿನಿಶರ್‌ಗೆ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿ.. ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡ ತೊರೆದ ರಿಂಕು, ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Feb 24, 2026
  • ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತೆರಳಿದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌
  • ಮನೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಫೋನ್‌ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡ ತೊರೆದ್ರು
  • ಚೆನ್ನೈನಿಂದಲೇ ಲಕ್ನೋಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ರಿಂಕು

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಿನಿಶರ್‌ಗೆ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿ.. ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡ ತೊರೆದ ರಿಂಕು, ಆಗಿದ್ದೇನು?

Rinku Singh returned home: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ?. 

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. 

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ಖಂಚಂದ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು 4ನೇ ಹಂತದ ಯಕೃತ್ತಿನ (liver cancer) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಲಕ್ನೋಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಶುಭಂ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ!

ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, ಡೆತ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್‌ ಎಂದೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಔಟ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rinku Singh returned homeIndian team campChennaidue to serious family emergencySuper 8 T20 World Cup 2026

