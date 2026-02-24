Rinku Singh returned home: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ?.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಖಂಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 4ನೇ ಹಂತದ ಯಕೃತ್ತಿನ (liver cancer) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಲಕ್ನೋಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫಿನಿಶರ್ ಎಂದೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
