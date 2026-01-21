English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6; ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್‌.. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ನಾಗ್ಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:19 PM IST
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌
  • ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೆಲವೇ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು
  • ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ

ಕೃಪೆ; BCCI

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 48 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಫಿನಿಶರ್‌ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಸರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಉಳಿದವುಗಳು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ದಾಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವುದನ್ನೇ ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಲ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡಾಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ ಯುವ ಫಿನಿಶರ್‌ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಅಮೋಘವಾ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 44 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತು. ಜೊತೆಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆದಂತೆ ಅಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 Ind vs Nz; ಶತಕದ ಎಲೈಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ..‌ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 84 ರನ್‌, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ 32, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 25, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ 44 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 238 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 190 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ, 48 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

