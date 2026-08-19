/ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಗಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌... No.01 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್

Rishabh Pant Test cricket records: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗದ ರನ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಈಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂತ್ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ WTC ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರು. ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 2867 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2885 ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 2716 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸೇರಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 77 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6651 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಜೋ ರೂಟ್ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ 41 ಪಂದ್ಯಗಳ 73 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ 2885 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 146 ರನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 41.81 ಆಗಿದೆ. 3870 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ 74.54 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಶತಕಗಳಲ್ಲದೆ, 17 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು WTC ನಲ್ಲಿ 314 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 80 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 88 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.