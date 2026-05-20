ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
rishabh pant controversial statement: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 221 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 93, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 53 ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಇದು ತಂಡದ 7ನೇ ಗೆಲುವು ಆಗಿದ್ದು 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿವೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು, ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಬಂದರೂ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ತಂಡವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ದು ಉತ್ತಮ ಫ... ಟೀಮ್ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ F ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಸಭ್ಯ ಪರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೂಪಕ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು, 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ವೈಭವ್ A ಅಕ್ಷರದ ಗುರುತನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಅವರು ಆಚರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದರು. ನೀವು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ಕೋಚ್ ರೋಮಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.