T20 WC: ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಜುರಿ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಭಾವುಕ!

ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂತ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಂತಹ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
