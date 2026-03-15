  • ‌ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರಾ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ‌

‌ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರಾ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ‌

ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 15, 2026, 12:30 PM IST
  • ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೀಪರ್?
  • ಯುವರಾಜ್‌ ಅವರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ‌‌ ರಿಷಭ್
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಮ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಅಗಿರುವ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್

camera icon6
‌ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರಾ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ‌

Rishabh Pant gifts bat to Ayush Badoni​: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ (IPL)ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ  ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು‌, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬದೋನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ,‌ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಆಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್‌ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಡಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಪಡೆದಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಇನ್ನೂ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದೋನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

