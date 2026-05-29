Rishabh Pant has been removed from the LSG captain position: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದು 8 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಂತ್ ಮನವಿಯಂತೆ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. LSG ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ನಾಯಕನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನವು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವುದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 28.36 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 138.05 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 312 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೆ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದೂಳೀಪಟ ಆಗಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡನಾಡುವ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.