ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌

Rishab Pant: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಭಿಮಾನಿಗೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಇವರನ್ನು 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ. ಏಕಾಏಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 390 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂತ್ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಡ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಕೆಲವರು ಈ ಮೊತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಷಬ್ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇವಲ 220 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ನೀವು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಇತರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂತ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.