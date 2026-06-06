/India vs Afghanistan Test: ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್!

ಇಂದು (ಜೂನ್ 6) ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. 50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ಮೊದಲೇ ಪಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತರ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ತಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಮಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 49 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ 86 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3,476 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 55 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ 94 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 3,436 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2,899 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪಂತ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 2021 ರ ಆರಂಭದಿಂದೀಚೆಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು 100 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ 13 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂತ್ 61.1 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳ ಪೈಕಿ 30.3% ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಂತ್ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ (Top 6) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಾಪ್-6 ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 39 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ 64 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 2,745 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (1,377 ರನ್, 16ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (1,970 ರನ್, 6ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ, ಅಲೆಕ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ 50ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸವಾಲು ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.