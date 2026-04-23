ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ LSG ಸತತ 4 ಸೋಲು.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಈವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:44 PM IST
  • ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡ
  • ಸೋಲಿನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌
  • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Rishabh Pant shocking statement: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡವೂ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 40 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಸೋತಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 159 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡ ಕೇವಲ 119 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೋತರೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಾಗದೇ ತಂಡ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡ ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರನ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೋಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ. ಇದು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬೌಲರ್‌ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ LSG ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳನೇ ಸೋಲ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ. 160 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, ನಿಗದಿತ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 119 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

