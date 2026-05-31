rishabh pant net worth: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
rishabh pant net worth : ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ನಡೆಯಿತು.
LSG ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, IPL 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ LSG ಅವರನ್ನು ₹27 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ₹27 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ರಿಂದ ₹120 ಕೋಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅಡಿಡಾಸ್, ಬೋಟ್, ಡ್ರೀಮ್11, ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ವೇತನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ₹95 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ₹27 ಕೋಟಿ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬಿಸಿಸಿಐ 'ಎ+' ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹7 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದವರು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.