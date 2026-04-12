ಈ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೇರ್‌ ಡೇವಿಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಭಯ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್..

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು 20 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.     

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:42 PM IST
  • ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ
  • ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌
  • ಪಂತ್‌ ಜತೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸಮಾದ್‌, ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ 18 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್

ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ
IPL 2026 season
ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ
ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ': ದುಬೈ, ಲಂಡನ್‌ಗೂ ಹರಡಿದೆ ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್!
Asha Bhosle Net worth
ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ 'ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ': ದುಬೈ, ಲಂಡನ್‌ಗೂ ಹರಡಿದೆ ಇವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್!
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!
Vaibhav Suryavanshi
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ Finale 2026.. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
Dkd grand finale 2026 winner
ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ Finale 2026.. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
ಕೃಪೆ; LSG

Rishabh Pant out for just 18 runs: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 19ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 165 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಲಕ್ನೋದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 

ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 20 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಂತ್‌ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಹಾದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಪಂತ್‌ ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 68 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಂತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರು. 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪಂತ್‌ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾಗೆ ಪಂತ್‌ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂತ್ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಸಾಂಗ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌.. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು? 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

