Rishabh Pant rejoins Delhi Capitals: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದ್ದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ತವರಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು 2025 ಮತ್ತು 2026 ಈ ಎರಡು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ 2027ರ 20ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. 2025 ಮತ್ತು 2026ರ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 269 ಮತ್ತು 312 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪಂತ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಷರ್ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಸಿಗದೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸೋತು ಹೋದರು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಪಂತ್, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಒಟ್ಟು 111 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಟಗಾರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 2021 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 43 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು.
🚨 Announcement 🚨
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026