ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕಾರಣ RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌?

Rishabh Pant retired due to injury: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ನ 23ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸೋಲು ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವಾಗ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾಯಕ ಪಂತ್ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ತಂಡದ ಐದನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೇ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಎಸೆದ ಐದನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಪಂತ್ ಅವರು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಆಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ರನ್ಗಳ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
