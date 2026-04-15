English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕಾರಣ RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌?

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಲಕ್ನೋದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಫುಲ್‌ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:41 PM IST
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್‌ ಗಳಿಸದೇ ಕ್ರೀಸ್‌ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಂತ್‌
  • ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ
  • ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಲು, ಎರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಪಂತ್

Trending Photos

EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
camera icon6
EPFO
EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
camera icon4
vaibhav sooryavanshi
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
IPL 2026: ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ vs ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ! ಯಾರ ನೆಟ್‌ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
camera icon10
Sanjiv Goenka net worth
IPL 2026: ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ vs ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ! ಯಾರ ನೆಟ್‌ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
Rishabh Pant retired due to injury: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 23ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ರನ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರೀಸ್‌ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸೋಲು ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್‌ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 12 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವಾಗ ಐಡೆನ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್‌ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ನಾಯಕ ಪಂತ್‌ ಆಗಮಿಸಿದರು. 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಫುಲ್‌ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್‌ ಅವರು ತಂಡದ ಐದನೇ ಓವರ್‌ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೇ ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್‌ ಅವರು ಎಸೆದ ಐದನೇ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಲ್‌, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಂಜುರಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ವರದಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ!

ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಆಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ರನ್‌ಗಳ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ ಅನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಹರ್ಟ್‌ ಆಗಿರುವ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MS ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Rishabh Pant Injury UpdateNicholas Pooran replacementRoyal Challengers Bengaluru latestIPL match highlights

Trending News