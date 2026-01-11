English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌: ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ.. ODI ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌: ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ.. ODI ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಭಾರತ ಹಾಗೈ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:53 AM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
  • ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಂತ್
  • ‌ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ರಿಷಭ್‌ ಔಟ್‌

ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌: ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ.. ODI ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಡೋದರಾದ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಪಂತ್‌ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ್ನಾಯು ನೋವು (Oblique Muscle Tear) ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜುರೆಲ್‌ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (ಉಪನಾಯಕ) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ.. ರೋಹಿತ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

