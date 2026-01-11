ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಡೋದರಾದ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಪಂತ್ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ್ನಾಯು ನೋವು (Oblique Muscle Tear) ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜುರೆಲ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಉಪನಾಯಕ) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್,
