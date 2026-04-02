ನಾವು ನಂಬಿದ್ದ ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ.. LSG ಸೋಲಿಗೆ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ ಯಾರನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಿದರು?

ನಾನು ಔಟಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅದು ಆಗೋಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:28 AM IST
  • ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ
  • ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್‌ಗೆ ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಔಟ್‌
  • ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಕೃಪೆ; LSG

Rishabh Pant And Ayush Badoni: ನನ್ನ ರನೌಟ್‌ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತರೇ ಏನು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ರನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬದೋನಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೇವು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪೂರನ್ ಅವರನ್ನು ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯಿತು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್-‌ ರೈಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಆಡುವುದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಔಟ್‌ ಆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.‌ ಅವರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ 140 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ನೂರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್.. LSG ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತಾರಾ?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀತಿ ಎರಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಔಟ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ರನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು 20 ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 140 ರನ್‌ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ರನ್‌ ಕೊಡುವುದು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಟಾಪ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026ರ ನಂತರ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಿಂಬ್ವಾಬೆ T20 ಸರಣಿ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ..
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

