IPL ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌.. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ

Rishabh Pant, Shami help LSG beat SRH: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಓಪನರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರು. ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕಳೆಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ರನೌಟ್ ಆದರು.
ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 16 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ರಿಷಭ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ. ಹೌದು ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು, 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಓಪನರ್ಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ನ 8 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಓನರ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು, ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಮಿಯನ್ನ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
