English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌.. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ

ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಫುಲ್‌ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 08:18 PM IST
  • ನಾಯಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್

Trending Photos

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ &#039;ರಾಯಲ್&#039; ಅಬ್ಬರ: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
camera icon6
IPL 2026
ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ರಾಯಲ್' ಅಬ್ಬರ: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White hair home remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
camera icon6
Iran-US Conflict 2026
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
camera icon6
Buttermilk Side Effects
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
Rishabh Pant, Shami help LSG beat SRH: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 156 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಓಪನರ್‌ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರು. ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕಳೆಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ಗೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. 

ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 16 ರನ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ರಿಷಭ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ. ಹೌದು ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು, 4 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ನ 8 ರನ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಿಜವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಓನರ್‌ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 2025ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಅವರು, ಆಲ್‌ ಕ್ಯಾಶ್‌ ಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಮಿಯನ್ನ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌ವ್ಹಾವ್‌..ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ Video.. ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ ಹಿಡಿದ‌ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್! 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Rishabh PantShami help LSG beat SRHLSG vs SRHRishabh Pant

Trending News