‌ವ್ಹಾವ್‌..ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ Video.. ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ ಹಿಡಿದ‌ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:39 PM IST
  • ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ
  • ಮೊದಲ‌ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್

RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವುದು.. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಖಲಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!
Rishabh Pant takes stunning catch: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ 14 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಹಿಡಿದ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ 8ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರು ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಥಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು. ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು, ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಹಾರಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಢಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಓಪನರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆದ್ರೆ, ಹೆಡ್‌ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌.. 4 ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 5 ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?

ಆದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಪರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸಿನ್‌ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ನೂರು ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸಿನ್‌ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 62 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 56 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 157 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 160 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

