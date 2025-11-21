BCCI: 38ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಷಬ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಗಿಲ್..‌

Rishabh Pant: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ 38 ನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ದರಿಸಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ಶುಭಮನ್ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.