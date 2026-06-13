ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಹಾಗೂ ಓಂ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಭೇಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಓಂ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅವರು ವ್ಯಾಸ ಕಣಿವೆಯ ನಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದರು. ಮರಳುವ ವೇಳೆ ಅವರ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ITBP) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂತ್ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿದರು.
ಆದಿ ಕೈಲಾಸದ ಮಹತ್ವ
ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸಸರೋವರವು ಹಿಂದೂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿತೋರಗಢ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 19,505 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಕೈಲಾಸವೂ ಸಮಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸಸರೋವರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಆದಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ “ಆದಿ ಕೈಲಾಸ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ “ಕುಟಿ” ಗ್ರಾಮವು ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ಕುಂತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ನೆಲವೂ ಇದೇ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಓಂ ಪರ್ವತದ ಅದ್ಭುತ
ಆದಿ ಕೈಲಾಸದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಓಂ ಪರ್ವತ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ “ಓಂ (ॐ)” ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು “ಓಂ ಪರ್ವತ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ನೆರಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.