Rishabh Pant Runout: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲಂತೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ 19 ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗೆ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಹಾಕಿದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಅದನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಮುಖೇಶ್ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2025ರ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದರೂ ಪಂತ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಗಿದೆ.
