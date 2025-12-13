English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ನನ್ನ ಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ʻಆʼ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಪತ್ನಿ!

"ನನ್ನ ಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ʻಆʼ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ".. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಪತ್ನಿ!

Rivaba Jadeja Comment: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಬಗೀರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:51 PM IST
  • ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  • ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
camera icon5
2026
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
camera icon7
Alcohol Fact
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ : ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
camera icon7
Double Jackpot
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ : ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
"ನನ್ನ ಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ʻಆʼ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ".. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಪತ್ನಿ!

 Rivaba speech: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 50 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್‌, ಏನಂದ್ರು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ, "ನನ್ನ ಪತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಲಂಡನ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಜಡೇಜಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೀರೋಯಿನ್‌, ಏನಂದ್ರು?

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ.. ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rivaba Jadejaravindra jadeja wifeIndian cricketers vicesJadeja controversycricketers bad habits abroad

Trending News