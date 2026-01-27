English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:45 AM IST
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..

Riyan Parag: 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳವಳಗಳಿವೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸದ್ಯ ತಾವು ಪಂದ್ಯವಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್. ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

ಸುಂದರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಸ್ನಾಯು ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 28 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಪರಾಗ್ ಎರಡು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರನ್ನು ಆಡಲು ಫಿಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರಲು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಪರಾಗ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಪರಾಗ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ, ರೊಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌, ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಊಹೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿಸಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026: ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ: ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ 15 ರನ್ ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Riyan ParagTeam India Squadt20i world cup 2026

