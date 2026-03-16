ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ ಮುಗಿದಿದೆ.. IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದರೆ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು. ತಾವು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:07 PM IST
  • ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ
  • ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್
  • 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Robin Uthappa on Vaibhav Suryavanshi: ಕಳೆದ 2025 ಐಪಿಎಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹೆಸರಾಂತ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಅಂಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೈಭವ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಚಾಣಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ಈ ಸಲ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಡಿಯಾವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಾಗ, ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ಷ. ವೈಭವ್‌ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತಪ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

