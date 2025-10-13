ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ: ವಿರಾಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರರು!!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯು ವಿರಾಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಕೂಡ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ, 2024ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಥವಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೋರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ:
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಅವರು 2023 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಶಮಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಶಮಿಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಕೂಡ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
