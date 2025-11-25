T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026 ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ! ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಘೋಷಣೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 25, 2025, 08:10 PM IST
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ
  • ರೋಹಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ಅವರು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಷತ್ (ಐಸಿಸಿ) 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸದೇ ಇರುವಾಗಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೋಹಿತ್ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರಾಗಿರುವ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ರ ದಾಖಲೆಗಳು

2007 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 44 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1220 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (1146 ರನ್) ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ

ಈಗ ಈ ಗೌರವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ “ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ.ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ತಂಡವಾಗಿ ನಾವೆಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

Rohit Sharmamen's t20 world cupRohit Sharma brand ambassadorRohit Sharma T20 World CupJay Shah

