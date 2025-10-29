English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!

ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!

Rohit sharma: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:59 PM IST
  • ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಸರಣಿಯು ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!

Rohit sharma: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯು ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಇದಾದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ 745 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ 764 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಜಿಗಿದು 781 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು ಈಗ ಅಗ್ರ ಐದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 745 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಗಳು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Rohit SharmaRohit Sharma NewsRohit Sharma Latest Newsrohit sharma latest icc odi rankingslatest icc odi batting rankings

Trending News