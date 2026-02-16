2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 'ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವೇಳೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ.
Legends Hugs, Kids don’t Shake Hands.. #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/FmfZlF12yA
— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) February 15, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಸಿಸಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೋಹಿತ್, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಂಡಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ vs ಯುಎಸ್ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ.
