Video: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:27 PM IST
  • 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್‌ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.
  • ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.

Video: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್‌..

2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 176 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 'ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌, ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವೇಳೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ.

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌?

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಸಿಸಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೋಹಿತ್, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ..

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಂಡಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ vs ಯುಎಸ್ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. ರನ್‌ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌!

