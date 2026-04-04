ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಎತ್ತರದತ್ತ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್..!

Rohit sharma breaks ms dhoni ipl record: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಂತಕಥೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಪರ್ ಕಾನೋಲಿ 108 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್..!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಇದುವರೆಗೆ 51 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 48 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ): 54
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ): 51
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ): 50
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ): 48
ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 176 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅವರ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ಆನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವುದು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?