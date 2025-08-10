ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ! ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Rohit Sharma new car: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದರ ಹೆಸರು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಉರುಸ್. ಇದು ಎಸ್ಯುವಿಯಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.57 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಯ್ತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ! ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ...
ರೋಹಿತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನ ಹೊರಗೆ ಉರುಸ್ ಎಸ್ಇ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಅರಾನ್ಸಿಯೊ ಅರ್ಗೋಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ, ರೋಹಿತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ.
38 ವರ್ಷದ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಕಾರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ (ರೂ. 1.50 ಕೋಟಿ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 400 ಡಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ5 (ರೂ. 1.79 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಚ್ಎಸ್ಇ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ (ರೂ. 2.80 ಕೋಟಿ) ಸೇರಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಈ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ತಿ:
ಮಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 7 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 214 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.