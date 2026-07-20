Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್‌ ಅಬ್ಬರ

ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್‌ ಅಬ್ಬರ

Rohit sharma century: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:24 AM IST
ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್‌ ಅಬ್ಬರ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ?
Karnataka Dam's Water Level29 min ago
2
Dina Bhavishya1 hr ago
3
Kannada News Live1 hr ago
4
FIFA World Cup Prize Money2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago