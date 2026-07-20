Rohit sharma century: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 388 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು. ಅವರು 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ರೋಹಿತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಗಿಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ವದಂತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲವಿತ್ತು. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ
ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.