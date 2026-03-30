ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಇಡೀ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌..

Rohit Sharma Creates History as first capped player: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಅಪರೂಪದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2008 ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವಿ) ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ ನಂತರವೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೈನಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 50 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. 38 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
50 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 72 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು 66 ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 53 ಬಾರಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 50 ಬಾರಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ 45 ಬಾರಿ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.