KKR vs MI: ಈಜೀ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಬಿಟ್ಟ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಬೌಂಡರಿಗೂ ತಳ್ಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಷ್ಟೇ!

Rohit Sharma dropped catch: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಕೆಆರ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ 15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಬಾಲ್ ಲೆಗ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈಡ್ ಲಾಮಗ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಘುವಂಶಿ ಅವರು, 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 51 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
Rohit Sharma dropped an easy catch😭pic.twitter.com/BkYItWhmMw
— ~Kohlified (@Kohlifi18) March 29, 2026