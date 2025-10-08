Rohit Sharma statement on Gautam Gambhir: ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ-2025 ರ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಎಂಬ ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
CEAT Cricket Ratings ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅಂತಿಮ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಮ್ಮೆ ರಚಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದರು.
2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್, ಆಸೀಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ರೋಹಿತ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.