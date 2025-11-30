ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 43 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 51 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 57 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಈವರೆಗೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಒಟ್ಟು 351 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 349 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು 352 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ಭಾರತದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ- 352 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ- 351 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- 331 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ- 270 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ಭಾರತದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ- 229 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
